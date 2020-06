Star Wars no se rinde. A pesar de las fuertes críticas que recibió la última película de la saga, se decidió ampliar su universo en Disney Plus, con The Mandalorian y el éxito fue inmediato.

Es así que Lucasfilm estaría pensando realizar una película que cuente qué ocurrió con Luke Skywalker después del Retorno del jedi.

Según informa We Got This Covered, Disney estaría negociando con los hermanos Anthony y Joe Russo para la narración sobre un spin-off que supondría un arriesgado ejercicio para casi cualquier director que se precie.

¿De qué trataría la película de Luke Skywalker?

La trama se centraría en contar qué sucedió tras la destrucción de la segunda Estrella de la muerte en el Episodio 6, ofreciéndonos una nueva perspectiva acerca de la separación del Imperio, siguiendo los pasos de Luke Skywalker hasta la disputa que tuvo con Kylo Ren.

La cinta nos mostraría la desilusión de Luke tras su fracaso en la educación con Ben Solo, contándonos cómo se exilia de forma voluntaria en Ahch-To. Aún no hay indicios de que actor intepretaría al joven Skywalker.

¿Quién es Luke Skywalker?

Es el único hijo varón de Anakin Skywalker y la senadora Padmé Amidala (antigua reina del planeta Naboo). Tiene una hermana gemela llamada Leia Organa, de la cual fue separado al nacer con el objetivo de ocultarlo y protegerlo del emperador Palpatine y del Imperio Galáctico.