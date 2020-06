El chavo del 8: ‘La Chilindrina’ revela detalles ocultos de su salida del show [VIDEO]

Una de las actrices estrella de El chavo del 8, María Antonieta de Las Nieves, conserva una gran popularidad entre los fans de la exitosa serie mexicana.

Con el personaje de La Chilindrina, la intérprete formó parte de uno de los elencos más populares de la televisión internacional, el cual fue reunido por Roberto Gómez Bolaños, conocido también cómo Chespirito. Pero, ¿cómo se rompió la relación de trabajo y por qué su personaje fue sacado de la ‘vecindad'?

En una reciente entrevista en Argentina con el programa El run run del espectáculo, la artista mexicana recordó el conflicto legal que tuvo con Chespirito, actor que murió en noviembre del 2014. Además, dio detalles sobre la salida de su personaje del programa que le dio fama.

“Chespirito quiso terminar con El Chavo. Teníamos varios segmentos en el programa y el estelar era ese. Una semana no se hizo y nadie dijo nada. A la semana siguiente tampoco hubo; le pregunté y me dijo que ya nunca más iba a salir”, dijo la actriz en Crónica TV.

Además, contó cómo Gómez Bolaños le negó el uso libre de su personaje a ella y al resto de los actores que por varios años interpretaron a los miembros de la vecindad.

“Me le acerqué y le pregunté por qué ya no iba a ver más ‘El chavo’ y me dijo que ya no quería y que nadie más iba a tocar a los personajes. Le recordé que nos dijo, tiempo atrás, que cada uno podía hacer lo que quisiera con ellos, pero me lo negó. Roberto me dijo ‘búscate tu oportunidad’, lo que no imaginó fue que Televisa me la dio meses después”, agregó la intérprete.

El chavo del 8 todavía tiene misterios por resolver - Fuente: Televisa

Como se sabe, para poder seguir dando vida al personaje María Antonieta de Las Nieves debió enfrentar una batalla legal con Gómez Bolaños para lograr hacerlo.