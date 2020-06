Hermann: el corto inspirado en el anciano que creía que los aplausos sanitarios eran para él

Con las nuevas medidas de salubridad y aislamiento social debido a la propagación del coronavirus, han salido a la luz diversas historias y anécdotas que conmovieron a miles de personas.

Uno de las situaciones más vistas en la televisión fue el caso de Hermann, un alemán de 80 años que tras pasar sus días en cuarentena, creía que los aplausos sanitarios diarios eran dirigidos para él.

El video original mostró al hombre de la tercera edad, quien sufre de Alzheimer, tocando su armónica en la ventana de su casa y cuya acompañante le aseguraba que la gente celebraba todo su talento con el instrumento.

Anciano con Alzheimer cree que los aplausos sanitarios son para él

Debido a la gran magnitud que tuvo el clip, un cineasta español bajo el nombre de Jordi García decidió crear un cortometraje llamado Hermann, inspirado en la historia real del alemán.

“Me topé con el video. Me dejó tocado. Me fui a dormir y solo podía pensar en qué imaginaba él cuando salía a tocar, dónde viajaba, qué sensación tenía. Por la mañana me levanté y escribí el guion”, aseguró el director.

Hermann - Cortometraje

23lunes - Creative Animation Studio es la productora ubicada en Barcelona (España), encargada de crear el video con el apoyo de 16 personas para llevar a la ficción una historia real de la pandemia que hasta el momento, sigue emocionando a muchos espectadores de todo el mundo.