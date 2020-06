The Good Doctor: la vez que Freddie Highmore dio gala en vivo de su perfecto español

Con solo 27 años, el actor Freddie Highmore se ha convertido en todo un fenómeno de la televisión, gracias a dar vida a Shaun Murphy en The Good Doctor.

La ficción, basada en un drama coreano, nos presenta a un joven cirujano con autismo y Síndrome del Savant que busca demostrar su capacidad médica en el San José St. Bonaventure Hospital. Con su popularidad en lo más alto, en redes sociales se viene viralizando una entrevista del 2019 donde el actor demuestra su facilidad para hablar español.

En marzo del 2019, Highmore tuvo una entrevista con Andreu Buenafuente en el programa Late Motiv de Movistar + España, donde, además de hablar sobre su carrera, sorprendió a más de uno con su perfecto español. Entre anécdotas, el actor, licenciado en Filología española y árabe por la Universidad de Cambridge, reveló que vivió un tiempo en Madrid e hizo prácticas en un bufete de abogados

En algún momento, Freddie Highmore contó cómo terminó teniendo una abuela gallega ‘de mentira’ cuando estuvo viviendo en España. “Era la temporada de la Eurocopa de 2012 y, como Inglaterra no estaba, pues quería apoyar a los españoles de la selección. Creyendo que no me iban a aceptar por ser inglés, les dije: ‘mi abuela es gallega, de La Zapateira. ¿Puedo apoyar a la selección con vosotros?' Y sí, me dejaron’”, contó entre risas.

The Good Doctor temporada 4 sigue a la espera de una fecha de estreno en Estados Unidos, país donde las producciones televisivas se han visto detenidas por la propagación del coronavirus.