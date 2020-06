Giancarlo Espósito, actor que interpretó a “Gus Fring” en la premiada serie “Breaking Bad”, tendrá a cargo presentar la nueva serie documental “The Broken and the Bad”. Esta producción ahondará en los pasajes más recordados de las series “Breaking Bad” y “Better Call Saul”.

Este nuevo producto de la cadena AMC relacionará tales escenas con sucesos reales y será estrenado el próximo 9 de julio.

Esta docuserie está “inspirada en los personajes, las situaciones y los temas más memorables del universo de ‘Better Call Saul’ y ‘Breaking Bad', y se enfoca en historias de la vida real que reflejan los mundos ficticios de ambos programas”, detalla el comunicado de prensa.

Espósito, dueño de la cadena de restaurantes “Los Pollos Hermanos” y narcotraficante en ambas series, será el guía que llevará a los espectadores a sumergirse en la psicología de los maestros del engaño y los sicarios. Entre muchos otros temas, también brindará detalles sobre cómo se mueve el mundo de la droga en relación al dinero.

Un episodio incluso estará centrado en una ciudad de EE. UU., donde personas con hipersensibilidad electromagnética pueden vivir tranquilos. Una alusión a la enfermedad que sufre “Chuck McGill” (Michael McKean), hermano de “Saul Goodman” en “Better Call Saul”.

El propio actor se mostró emocionado a través de su cuenta oficial de Instagram. “¡Emocionado por ver nuestro nuevo programa ‘The Broken and the Bad', que debutará el 9 de julio en AMC!”, escribió el jueves.

La trama de “Breaking Bad” trata sobre el profesor de química “Walter White”, quien luego de ser diagnosticado con cáncer decide fabricar metanfetamina para conseguir dinero. Lo hace con ayuda de uno de sus exalumnos “Jesse Pinkman”, y termina convirtiéndose en uno de los grandes capos de la droga con varios peligros y obstáculos en el camino.

Su spinoff, “Better Call Saul”, es una precuela con el abogado “Jimmy McGill” como protagonista. Él adquiere luego el nombre de “Saul Goodman”. Ambas producciones fueron creadas por Vince Gilligan.

“Breaking Bad” es considerada como una de las mejores de la historia e incluso como serie de culto por los especialistas. Ha acumulado siete premios Emmy entre los que destacan el de mejor actor principal en serie dramática en 2010, y mejor serie dramática en 2013. El año pasado Netfilx estrenó su película “El Camino”, la cual dividió tanto a la crítica como a sus fans.