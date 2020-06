Lo que el viento se llevó regresa a HBO Max tras ser acusada de fomentar el racismo

Hace unas semanas HBO Max retiró de su catálogo la película Lo que el viento se llevó, clásico estrenado en 1939 y dirigido por Victor Fleming. Sin embargo, plataforma anunció que la cinta regresaría, pero que lo haría con un anuncio que explica su contexto.

La decisión tomada por la compañía obtuvo comentarios divididos; mientras un grupo de personas aprobaban la decisión, otros indicaban que la cinta se adecua al contexto histórico y no es ofensiva para la comunidad afroamericana.

Después de días de discusión, HBO Max cumplió su promesa y repuso Lo que el viento se llevó dentro de su catálogo. No obstante, la película cuenta con algunos cambios.

Estas modificaciones se conforman por dos videos del sitio Turner Classic Movies, protagonizados por Jacqueline Stewart, quien habla de la importancia de la cinta de Fleming. Así como de por qué se debe ver la película con la información pertinente de su contexto.

El segundo video cuenta con más tiempo de duración y se observa un panel de discusión que data del 2019 titulado The complicated legacy of Gone with the wind, (El complicado legado de Lo que el viento se llevó) moderado por el historiador y escritor Donald Bogle.

Lo que el viento se llevó es considerada una de las cuatro películas más importantes en la historia del cine, después de Ciudadano Kane, Casablanca y El padrino. A la vez, está catalogada como una de las cintas más taquilleras de todos los tiempos.