La Justice League de Zack Snyder es el título más esperado por los seguidores del Universo Extendido de DC. Su lanzamiento en HBO Max está agendado para mediados de 2021, pero eso no evita que algunos detalles salgan a la luz.

La película tendrá una duración mayor de tres horas, con el objetivo de profundizar en la historia e introducir nuevos personajes como Darkseid y Martian Manhunter. Sin embargo, pocos esperaban que viejos rostros volverían por última vez.

Zack Snyder no tuvo reparos en confirmar el regreso de Jor-El, el padre biológico de Superman. El personaje fue interpretado por Russell Crowe en Man of Steel, pero no volvió a desempeñar un papel importante desde entonces.

A través de las redes sociales, los fans señalaron que el kriptoniano solo podría aparecer en un flashback y ya no como holograma. Como se recuerda, su conciencia artificial fue completamente eliminada por el villano Zod.

En cuanto a la posibilidad de volver a interpretar a Jor-El, Russell Crowe confesó que estaría encantado y se mostró dispuesto a protagonizar una precuela que explore la relación entre su personaje y Zod.

¿Quién es Jor-El, padre de Superman?

Jor-El era un científico favorablemente respetado en el planeta Krypton antes de su destrucción. A pesar de poder evitar el trágico suceso, fue capaz de salvar a su hijo, Kal-El, enviándolo a la Tierra.