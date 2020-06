The Flash: Michael Keaton regresa, pero no será Batman de Thomas Wayne

Michael Keaton es uno de los actores más aclamados por los seguidores de DC, ya sean del mundo de las películas o los cómics. Su papel como el Hombre Murciélago en Batman (1989) y Batman forever (1995) no solo lo lanzaron al estrellado, sino que también reinventaron al guardián de Gotham.

La noticia sobre su regreso a la franquicia cinematográfica ha emocionado a su legión de seguidores, quienes no pueden esperar más para verlo en The Flash. Desde un cameo, a rol secundario o introducción a su futura saga, las posibilidades no dejan de especularse.

Keaton será una vez más Batman para la película de The Flash - Crédito: Composición // Warner Bros.

Una de las teorías más llamativas postula que Keaton volverá a interpretar a Batman, pero no al que todos conocemos. Dado que el argumento de la cinta girará en torno a un mundo paralelo, su destino sería ocupar la versión de Thomas Wayne.

Al respecto, el periodista de The Wrap, Umberto Gonzalez, aseguró que no se podía estar más lejos de la realidad. “No hay un Batman de Thomas Wayne en Flashpoint. No ha estado en el guion durante años”, explicó.

Tras estas palabras, resaltó que la idea se discutió en las primeras etapas de desarrollo hace un tiempo, pero nunca llegaría a concretarse. No obstante, los fans se niegan a aceptar que el famoso Hombre Murciélago encarnado por Thomas Wayne no aparecerá.

¿Quién es el Batman de Flashpoint?

En este mundo alterno, Thomas Wayne se convierte en Batman luego que su hijo Bruce es asesinado. A diferencia de la versión que todos conocemos, no tiene miedo en dispuesto a asesinar a cualquiera que se interponga en su camino.