Desde su estreno hace más de 20 años, la película Drácula, de Bram Stoker, ha dado mucho de qué hablar por los secretos que existieron en el rodaje y que cada cierto tiempo son revelados.

La cinta contó con una gran elenco: Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins y Keanu Reeves. Además de la impecable dirección a cargo de Francis Ford Coppola

Sin embargo, también tuvo momentos bochornosos, uno de los cuales estuvo protagonizado por Keanu Reeves y Winona Rider, quien en 1992 tenía 19 años, y era una de las actrices más famosas de Hollywood.

Rider confesó que vivió una de las situaciones más desagradables en el rodaje de Drácula, pues para que llorara en una escena, Coppola comenzó a insultarla y le pidió al resto del reparto masculino que lo hiciera.

Sin embargo, solo un actor fue capaz de desobedecer al director: Keanu Reeves. El intérprete decidió no ser parte de la humillación de la que era presa la joven actriz.

Winona Rider dio detalles de la situación en una reciente entrevista con The Sunday Times: “Para ponerlo en contexto, se supone que debía estar llorando. Literalmente, Francis (Ford Coppla) estaba tratando de hacer que todos gritaran cosas que me hicieran llorar, pero Keanu no lo hizo. Simplemente no funcionó. Yo estaba como, ‘¿en serio?’ De alguna manera hizo lo contrario”.

De esta manera, Keanu Reeves suma este momento a una trayectoria que lo califica como uno de los actores más respetuosos y decentes del medio artístico.

El actor es conocido por ser una gran persona, siempre se ha mostrado agradecido con sus seguidores, a quienes les ha brindado un trato inigualable cada vez que lo reconocen y le piden un autógrafo en la calle.

Además, según lo que cuentan sus compañeros, es muy educado y busca la manera de ayudar a sus compañeros por lo que el relato de Winona Rider avala este rumor.