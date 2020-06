Globos de Oro se postergan hasta febrero por el coronavirus

Los Globos de Oro, que abren la temporada de premios en Hollywood y normalmente se celebran a principios de enero, se realizarán el año próximo el 28 de febrero, siguiendo una tendencia en la industria debido a la pandemia del coronavirus. La ceremonia se realizará el fin de semana que estaba antes reservado para los Óscar, que fueron pospuestos para el 25 de abril.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que organiza el galardón, “proporcionará más información sobre la elegibilidad, el período de votación y el calendario revisado de anuncio de las nominaciones en las próximas semanas”, según un comunicado. La “fiesta más importante de Hollywood”, como se cataloga a los Globos por su formato, en el que las celebridades pasan horas entre tragos y mucho champán, se realizará en el hotel Beverly Hilton y será animada por las comediantes Tina Fey y Amy Poller.

El comunicado no hace mención específica de la pandemia, que ha causado grandes estragos en Hollywood, cerrando producciones y obligando a los estudios a retrasar el estreno de películas mientras los cines permanecen cerrados. Otras ceremonias de premios, como los Bafta y los Spirit Awards al cine independiente, también fueron postergadas.

La entrega de los Emmy, que premia lo mejor de la televisión, sigue programada no obstante para septiembre, aunque se desconoce cuál será el formato. La Academia del cine amplió el período de elegibilidad de las películas para competir por el Óscar en dos meses, hasta finales de febrero. La HFPA no ha dado detalles del nuevo proceso de elegibilidad para la edición de 2021, que no tenía fecha hasta este lunes. Los organizadores anunciaron en marzo que las películas que habían planeado “un estreno de buena fe en salas de cine”, pero que se vieron obligadas a estrenar sólo en streaming debido al coronavirus, serán permitidas en la competencia. En años normales, la mayoría de los premios requieren que las películas se exhiban en los cines de Los Ángeles por un período mínimo para ser consideradas. (Con información de AFP)