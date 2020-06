Betty, la fea es de esas historias que jamás pasarán de moda, y sobre todo ahora que la telenovela forma parte de Netflix. Con más de 20 años en la TV, los pormenores de la ficción siguen apareciendo para gusto de los fans.

En esta ocasión, ha resurgido una entrevista que concedió el popular Nicolás Mora, Mario Duarte, a la revista La Nación en el 2001, donde habló sobre su amistad con Ana María Orozco fuera de la pantalla.

El secreto de Betty y Nicolás de ‘Yo soy Betty, la fea'

Muchos fans no saben que Mario Duarte fue novio de la también actriz Verónica Orozco, hermana de Ana María (Beatriz Pinzón). Si bien la relación no sigue hasta estos días, los intérpretes estuvieron juntos por 4 años.

Ana María Orozco y Mario Duarte fueron cuñados - Crédito: RCN

“La hermana de Ana, la actriz Verónica Orozco, es mi compañera desde hace unos años, por lo que hay un vínculo de amistad y amor. Cuando inició la novela, ella me ayudó a perder la inseguridad y me impulsó a aprovechar el momento para volver a la música”, indicó el actor en 2001.

Verónica Orozco y Mario Duarte fueron novios en el 2001 - Crédito: Difusión

En aquel entonces, Verónica Orozco también habló sobre la relación que mantenía con Duarte y como la misma era cuestionada por algunos fans. “Le apuesto más a un hombre interesante y no al típico galán de novela”.

Yo soy Betty, la fea: Nicolás consuela a su amiga

“Precisamente me gusta que no intenten seducirme, el que llega sintiéndose galán, como que no es de mi agrado. Me gusta un hombre auténtico, que no tenga ninguna pose”, dijo la intérprete años atrás.