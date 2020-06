A pesar que Tom Holland es conocido en el UCM por interpretar a Spider-Man, el actor indicó que en algún punto de su carrera le gustaría dar vida a Batman. A pesar que esta posibilidad parece lejana, el portal We Got This Covered informó que Holland podría llegar a Ciudad Gótica.

Aunque no sería como el ‘Caballero Oscuro', sino como Tim Drake, el tercer Robin que ayudó a Batman en su lucha contra el crimen.

PUEDES VER Cobra Kai: Netflix rescata la serie y estrenará su tercera temporada

¿Quién es Tim Drake?

A lo largo de la historia de los cómics han existidos múltiples personajes que han portado el manto de Robin, Tim Drake es el tercer huérfano en asumir la identidad del compañero de Batman.

Drake es el sucesor de Dick Grayson y Jason Todd. En televisión hizo su aparición en la serie animada The new Batman adventures, a mediados de la década del noventa.

PUEDES VER John Wick 4: AQUÍ fecha de estreno y todo sobre la película de Keanu Reeves

Tom Holland como Robin

De acuerdo a fuentes cercanas de We Got This Covered, se ha revelado que Warner Bros está considerando que Tom Holland podría ser Tim Drake, aunque es probable que no sea en el DCEU, sino en la posible secuela de Batman, protagonizada por Robert Pattinson.

Drake es el único Robin que no ha tenido oportunidad de aparecer en alguna serie o película live action, por lo que tenerlo en una futura producción cinematográfica sería una gran sorpresa para los fanáticos de DC Comics.