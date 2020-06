The Mandalorian: el cameo de Mark Hamill que el público no percibió

A pesar que The Mandalorian llegó a su fin en diciembre de 2019, aún existen curiosidades sobre la serie de Disney Plus que pocas personas conocen.

Este es el caso del cameo que realizó Mark Hamill en el quinto episodio, pero que fue opacado por la atención que generó Baby Yoda entre los espectadores.

El actor, conocido por realizar el papel de Luke Skywalker en la saga galáctica, prestó su voz para dar vida al droide camarero que aparece en la cantina de Tatooine.

EV-9D9 al lado de un personaje de tipo insectoide y del mandaloriano.Créditos: The Mandalorian

Este lugar es el mismo que aparece en Star wars: una nueva esperanza y el droide se llama EV-9D9, un personaje que será parte del canon de la franquicia.

Esa información puede verse en el documental Galería Disney: Star Wars the Mandalorian, que trata del detrás de cámaras de la primera serie de acción real de la Guerra de las galaxias.

La verdadera identidad de Baby Yoda será revelada en segunda temporada

Uno de los mayores secretos de la ficción se trata del nombre real del pequeño. Al respecto, el productor Sam Hargrave se limitó a revelar que el curso de la historia depende de su identidad.

“Sí, sé el nombre de Baby Yoda, y guardar ese secreto es muy duro”, declaró en una entrevista para Collider. Tras estas declaraciones, los fans no han dejado de lanzar una teoría sobre otra en las redes sociales.

Aún no existe una fecha oficial para el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian, pero se cree que los nuevos capítulos se lanzarán en octubre de 2020 por Disney Plus.