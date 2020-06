The Last of us revolucionó el mundo de los videojuegos, gracias a su apartado gráfico y la historia. No obstante, no habría sido lo mismo sin los protagonistas: Joel y Ellie. ¿Podrá su serie live action replicar el éxito?

De acuerdo a los fans, el casting será determinante, por lo que muchos nombres de Hollywood están resonando con fuerza en las redes sociales. A continuación, te compartimos la lista con los artistas favoritos para dar vida a los personajes.

Los candidatos para interpretar a Joel

Hugh Jackman (Logan, El gran truco)

Gerard Butler (300, El vengador)

Nikolaj Coster-Waldau (Shot Caller)

Jeffrey Dean Morgan (Watchmen)

Josh Brolin (Deadpool, Oldboy)

Las candidatas para interpretar a Ellie

Dafne Keen (Logan, Ana)

Kaitlyn Dever (Beautiful Boy, Booksmart)

Ellen Page (Juno, Hard Candy)

Millie Bobby Brown (Stranger things)

Sophia Lillis (It, I Am Not Okay with This)

Las adaptaciones del mundo de los videojuegos al cine no suelen conseguir los mejores resultados. Sin embargo, los fans confían en que la serie de The last of us logrará romper esa mala racha, debido al equipo creativo involucrado

El proyecto está a cargo del showrunner de la miniserie Chernobyl, Craig Mazin, quien trabajará codo a codo con el creador del juego, Neil Druckman. La asociación promete que la esencia original no se perderá al trasladarse a la pantalla chica.