A lo largo de las décadas, el cine ha maravillado al público con películas catalogadas como obras maestras. Sin embargo, cada cierto tiempo los fans ponen una pregunta sobre la mesa: ¿cuál es el mejor filme de la historia?

A fin de dar respuesta a la cuestión, la revista Empire ha creado un ranking con las 301 cintas más votadas por cientos de miles de participantes. De todas, Star Wars: el imperio contraataca se ha posicionado en el primer lugar.

El resultado ha levantado gran polémica a través de las redes sociales. No solo desplazó a El Padrino (1972), la obra maestra de Francis Ford Coppola, sino también a El caballero de la noche (2008).

Los títulos que le siguen son Cadena perpetua, Pulp fiction, La guerra de las galaxias, El señor de los anillos: la comunidad del anillo, Tiburón, En busca del arca perdida y El origen.

Cabe resaltar que el ranking no fue creado por personas vertidas en el rubro, por lo que las críticas y desacuerdos no tardaron en aparecer. No obstante, otros afirman que es una oportunidad única para conocer a los grandes favoritos del público.

Star Wars V: the empire strikes back - Sinopsis oficial

Tras un ataque sorpresa de las tropas imperiales a las bases camufladas de la alianza rebelde, Luke Skywalker parte hacia el planeta Dagobah. Allí, encuentra a Yoda, el último maestro Jedi, quien le enseña los secretos de la Fuerza.

Mientras tanto, Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca, y C3PO esquivan a las fuerzas imperiales y piden refugio al antiguo propietario del Halcón Milenario, Lando Calrissian, en la ciudad minera de Bespin.