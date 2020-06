Mike Tyson y su esperado biopic. El boxeador, apodado la ‘Bestia', tendrá una película que cuente su vida, la cual será dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Jamie Foxx.

Este papel ha hecho que el actor se someta a un riguroso entrenamiento y a través de sus redes sociales ha compartido como va su transformación física.

Foxx no es ajeno a las biopics, ya que ganó un Premio de la Academia por interpretar a Ray Charles en 2005. Así que se espera que realice una interpretación impecable como Tyson, que estaría lista para grabarse en las próximas semanas.

Pero, como él lo dijo en su publicación de Instagram, para tener una similitud más aproximada al de un hombre que se dedica al boxeo debe ser constante con su entrenamiento.

"La transformación comienza. Encontrando a Mike. No es ningún secreto que he estado persiguiendo la biopic @miketyson durante algún tiempo, la gente siempre me pregunta cuándo va a empezar. Las cosas finalmente se han alineado, hace unos meses comenzamos el viaje", se puede leer en la primera parte del mensaje.

Gracias a las fotos que compartió el actor de su torso y brazos, se puede ver el gran cambio que ha sufrido debido a la rutina de ejercicios que empezó meses atrás.

Sin embargo, Foxx no se caracteriza por tener una contextura fornida. Consciente de esto, el actor comentó durante un live de Instagram que a pesar del esfuerzo que realiza a diario, tal vez tengan que hacer uso de prótesis y de maquillaje para parecerse más a Mike Tyson.

"Lo que estoy haciendo ahora es cambiar el cuerpo. Hago 60 pull ups y 100 lagartijas todos los días. Me ha cambiado la parte superior del cuerpo. No tengo músculos en la pantorrilla, por lo que podríamos necesitar algunas prótesis para eso", indicó el actor.

La película sobre la vida de Mike Tyson aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que las grabaciones comiencen a finales de 2020.