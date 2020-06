Este domingo 21 de junio se celebrará el Día del Padre, una fecha especial que nos recuerda el fuerte vínculo entre los hijos y quienes los criaron para ser mejores personas. Con motivo del tercer domingo de junio, recordamos a los papás más entrañables del cine y la televisión.

Las producciones en las pantallas chica y grande nos han ofrecido diversas historias en donde se muestra el amor entre padres e hijos. Esta relación ha quedado plasmada con personajes muy singulares, los cuales se han quedado en la memoria de los fanáticos de las producciones audiovisuales.

Padres más recordados del cine y la televisión

Joseph Cooper

Uno de las películas en donde queda grabado plenamente el amor entre padre en hija es Interestelar. El personaje de Matthew David McConaughey, Joseph Cooper, se embarca en un viaje por el cosmos, pero hará lo imposible por reencontrarse con su hija, Murph, quien nunca también buscará la manera de verlo una vez más.

Chris Gardner

Will Smith fue otro de los actores que interpretó a uno de los padres más recordados del cine. Su personaje basado en la vida real, Chris Gardner, tuvo que pasar por muchas peripecias antes de conseguir un trabajo estable con la finalidad de proteger, educar y alimentar a su hijo, quien fue interpretado por el hijo del ex ‘Príncipe del Rap', Jaden Smith.

Bryan Mills

En la película de acción y drama Búsqueda implacable, Liam Neeson, interpretó al osado padre de Kim, Bryan Mills, un exagente de la CIA que emprendió un viaje a Europa para salvarla de una red de trata de personas. El personaje se introduce en el mundo del crimen y se enfrenta cara a cara con avezados criminales para lograr su propósito.

Rocky

Aunque siempre se recuerdan sus logros como boxeador, Rocky también atravesó buenos y malos momentos como padre. Una de las escenas más conmovedoras y que quedaron grabadas en la memoria de los fanáticos de la historia es la charla que tuvieron Rocky y su hijo en la sexta película. Revive a continuación el fragmento.

Philip Banks

El Tío Phill se ganó el corazón de todos con su papel en El Príncipe del Rap, la recordada comedia protagonizada por Will Smith, El millonario siempre se hizo cargo de él a pesar de que su conducta no siempre fuera de su agrado. Aunque Will no era su hijo, la relación que tenían era muy similar, ya que Phill Banks fue la figura paterna que tuvo el joven de Philadelphia.

Danny Turner

La serie de finales de los ochenta Full House es una de las series en donde la figura del padre juega un rol fundamental. La trama recrea la vida de Danny Tuner, quien tiene tres hijas y debe criarlas con ayuda de su cuñado y su mejor amigo, ya que la madre ha fallecido. Juntos aprenderán el valor que tiene la unión en la familia.

Don Ramón

¿Qué hubiera sido de la vecindad del Chavo sin don Ramón? Difícil imaginar la serie mexicana sin la interpretación del gran Ramón Valdés como el padre de la Chilindrina. Don Ramón o Ron Damón, como le decía el Chavo, personificó la figura paterna tanto para su hija como parte el protagonista de la serie. En la memoria de los que crecieron con las aventuras en la vecindad quedan capítulos icónicos en los que Don Ramón enseñó de humildad, honestidad y honradez.