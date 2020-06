Jim Carrey y Tommy Lee Jones reflejaron una química excelente en la recordada película Batman Forever, pero esto no necesariamente fue así en la vida real. El intérprete de Acertijo dio más de una vez detalles de los desencuentros que tuvieron. Aquí te contamos todo lo que sucedió.

Una vez, recuerda el actor de ahora 58 años, lo encontró comiendo en el mismo restaurante con él, por lo que por cortesía se acercó a saludarlo. “Él se levantó temblando, como metido dentro de una fantasía de ‘tierra trágame'”, detalló al programa Norm Macdonald Live.

Lo que reveló después puso en el tapete lo frontal que fue Lee Jones: “Y fue a abrazarme y me dijo algo como ‘te odio, realmente no me gustas'. Y yo le pregunté cuál era el problema. Tommy levantó una silla y dijo ‘simplemente no puedo sancionar tu bufonería'”, explicó.

En aquel entonces, Carrey venía de ser el actor principal de Ace Ventura y La Máscara, por lo que era la nueva promesa de la comedia de Hollywood. Sin embargo, el actor discrepó cuando fue replicado por el entrevistador: “Seguramente él se sintiera incómodo haciendo este trabajo también. Al fin y al cabo no es su tipo de película”, sopesó.

Luego, los dos actores no volvieron a trabajar juntos. Si bien se tiene en cuenta que estuvieron unidos por más de diez años en la lista de celebridades de Hollywood, no se conoce si superaron los escollos. Ahora, este 2020, ya se cumplieron 25 años del estreno de Batman Forever, y si bien esta no fue la mejor película del Caballero Oscuro, Dos Caras y Enigma son recordados por los fanáticos ya que fueron personajes entrañables.