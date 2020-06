Conocida por su vena para la comicidad, Kathryn Hahn asumió un papel distinto en la miniserie dramática protagonizada y producida por Mark Ruffalo,’I Know This Much Is True’. La actriz interpreta a Dessa, la expareja de Dominick, quien tiene una conflictiva relación con su hermano gemelo Thomas, que padece de esquizofrenia. “Supe que sería un sueño para un actor trabajar con los dos, con Derek (Cianfrance, el director) y Mark. Mark es uno de esos raros seres, él es solo un actor de principio a fin y sabía que trabajar con esos dos no iba a ser creativamente decepcionante y estaba en lo cierto”, sostiene la actriz.

¿Conocías el libro?

- No, había oído hablar del libro, pero nunca lo había leído. Cuando recibí la llamada para reunirme con Derek, devoré el libro en una semana y toda la adaptación. Así que realmente pude hundirme en este mundo antes de conocerlo. Esto ya se había infiltrado en mis huesos, nunca había tenido esa experiencia con un personaje antes.

Tanto el director y Mark Ruffalo, tienen ese trasfondo italiano-estadounidense, que alimenta la historia de esta familia ¿no?

-Sí, y eso es lo que me atrajo de este material, no solo porque había algunos lazos personales, también porque se trata tanto de la familia y del perdón y lo que heredamos de nuestra familia: nuestras actitudes hacia el amor, el dinero, relaciones, gran parte de eso se hereda. Y pensé que era tan hermoso esa meditación sobre lo que es dejarlo ir, dejar ir lo que no nos sirve, y ser quienes somos. En esta historia, Dominick ha heredado tanto que no debería ser suyo. Es como una responsabilidad... ¿Qué es la familia? Fue muy conmovedor para mí.

¿Cómo se acercó Derek a la filmación? ¿Quería juntarlos a todos antes?

-No hubo mucho tiempo de preproducción para esto y tuvimos que encontrar una historia en muy poco tiempo, que es el trabajo de cualquier actor, de verdad. Pero me sentí tan facultada, tanto por Mark como por Derek, para encontrar a Dessa por mi cuenta. Ya sabes, con Mark pasamos un tiempo juntos, nos mantuvimos mucho en contacto por mensaje de texto, nos aseguramos de mantener ese vínculo y ese latido entre Dominick y Dessa. Tengo que decir que Derek realmente no tiene nada que ver con sus actores. Él propone algo y luego te deja ir creativamente.

¿Y cómo construiste a Dessa?

-Sabes que fue difícil, porque ella tiene mucho perdón y es buena persona (risas). Y luché mucho con mi ira hacia Dominick y eso fue algo interesante: tratar de encontrar ese equilibrio y finalmente para mí, se trataba de pensar en una familia. Pero para responder a su pregunta, fue difícil de encontrar porque es diferente de mí en su núcleo de alguna manera, pero honestamente solo estaba investigando la mirada de Dominick, ahí es donde la encontré.

Hay una escena maravillosa cuando Dessa se reúne con Dominick y él le dice que se sometió a una vasectomía. Es una escena clave porque existe la posibilidad de que puedan sobrevivir a la tragedia de la pérdida de su niño, pero cuando él le dice eso cambia todo. ¿Cómo fue filmar?

- Eso fue muy temprano para mí. Fue brutal, realmente, habíamos pasado unos días en esa casa juntos y tuvimos que cubrir mucho y esa historia es bastante brutal. Y esa es la traición definitiva para ella, por supuesto, porque no hay vuelta atrás después de esto. Y fue horrible y fue un espacio horrible para estar como actor, pero es también, por supuesto, estimulante. Y Derek lo hizo muy íntimo: solo estaba el director de fotografía, una persona de sonido y Derek, Mark y yo, y fue un día muy duro.

Dessa es otro gran papel para ti después de la Sra. Fletcher, Private Life... ¿Los sientes conectados?

-Eso creo. Siento que estoy en un capítulo increíble donde estas partes, estas mujeres, en las que soy capaz de profundizar ...soy capaz de explorar algo y lo hago sentir que se conectan, seguro. No es necesariamente que los haya estado eligiendo en de esa manera.

¿Puede resumir la experiencia de trabajar en I Know This Much?

- Fue un placer desde el principio hasta el final. Fue un privilegio presenciar lo que Mark puso en juego y eso fue una inspiración. Y poder trabajar con Derek, que es un alma tan generosa, fue simplemente maravilloso. Espero que la gente pueda encontrar consuelo al verlo porque hay algo profundamente humano sobre esta historia porque se trata de la familia y la conexión, ya sea una conexión de sangre o no, y creo que hay algo profundamente gratificante cuando lo miras, te sientes menos solo.