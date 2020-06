A más de dos décadas de su estreno, aún se descubren curiosidades acerca de Jurassic Park. La película es considerada como una las más exitosa dentro de la filmografía de Steven Spielberg.

David Koepp, uno de los guionistas de la exitosa cinta, reveló en un podcast para Cinema Blend, que existe una escena eliminada que es protagonizada por el Tiranosaurio Rex y ambientada en un río.

Sin embargo, aunque la secuencia se encontraba en el guion original de la película, Steven Spielberg decidió eliminar la escena del corte final.

Según comentó Koepp, él se enteró de que la escena del T-Rex se había eliminado cuando Spielberg estaba revisando los storyboards de la película.

"Creo que cuando me enteré de aquello me estaba mostrando un montón de storyboards que había hecho, algunos de los cuales eran exactamente como las ves en la película.Hubo una secuencia con el río y el Rex y los niños. Pero (Spielberg) lo pasó y dijo: 'Oh, no vamos a hacer esto'.

Fue cortada muy pronto. Había demasiadas cosas que iban a ser desafiantes y difíciles, y aún no se habían descubierto tecnológicamente en esa película. Así que la idea de añadir agua a la secuencia hizo que a Spielberg se le hiciera bastante difícil de grabar”.

David Koepp cree que la negativa de Steven Spielberg se debió por la experiencia que tuvo al rodar Tiburón, pues el tiburón animatrónico siempre se estropeaba, lo que hacía gastar dinero extra en reparaciones y retrasar las grabaciones.

Spielberg descartó de inmediato la escena del T-Rex en el río, ya que temía que se presentasen los mismos problemas al momento de rodar Jurassic Park.