Uno de los estrenos más esperados por los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel (UCM) es la quinta película de Avengers, a pesar que la cinta no contará con la alineación original del grupo.

Si bien Marvel Studios no pretende realizar una cinta de los Vengadores para la fase 4, existe alguien que está seguro que no participará en la millonaria producción: James Gunn.

El director de Guardianes de la galaxia se ganó la simpatía de los seguidores del UCM, por tal motivo en redes sociales circula el rumor que Gunn estará a cargo de Avengers 5.

Sin embargo, el cineasta desmintió la información que circula en Internet en una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram: "No me han preguntado (sobre dirigir Avengers 5), pero no lo haría si lo hicieran".

James Gunn está seguro de no participar en la película y el motivo puede estar vinculado a su voluble relación con Disney, que se originó en 2018, al ser despedido y reincorporado en 2019.

Los fanáticos sienten mucho respeto por el trabajo de Gunn y sus aportes al UCM, pero tal parece que el trabajo del director con Marvel Studios se termina con el estreno de Guardianes de la galaxia 3, película que tendría un emotivo cierre al mostrar la muerte de uno de los protagonistas.