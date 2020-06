La exitosa serie que plasma la vida y el asesinato del famoso diseñador italiano de alta costura Gianni Versace, estará disponible ahora en la televisión chilena. Esta producción fue basada en el libro Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History, escrita por Maureen Orth.

El Asesinato de Gianni Versace se centra en los cambios que hubo en la casa Versace luego del crimen contra su creador principal, cómo manejó la situación su hermana Donatella Versace y el desenlace final del autor del delito, Andrew Cunnanan. Además, en el relato de la historia se hace un repaso por los otros asesinatos de importantes personalidades en Estados Unidos, a manos de Cunnanan.

¿Dónde ver la serie El Asesinato de Versace?

Desde el martes 16 de junio se empezó a emitir los capítulos de El Asesinato de Gianni Versace, en Canal 13 justo después del programa Bailando por un Sueño, casi a la medianoche. A continuación te ofrecemos la lista de Canal 13 en cada localidad de Chile, en señal abierta y televisión por cable:

Señal abierta y Digital Terrestre:

- Santiago: 13 (SD) y 13.1 (HD)

- Arica: 8 (SD) y 8.1 (HD)

- Iquique: 8 (SD) y 8.1 (HD)

- Antofagasta: 13 (SD) y 13.1 (HD)

- Copiapó: 11 (SD) y 11.1 (HD)

- La Serena/Coquimbo: 13 (SD) y 13.1 (HD)

- Gran Valparaíso: 8 (SD) y 8.1 (HD)

- Gran Concepción: 5 (SD) y 5.1 (HD)

- Temuco: 4 (SD) y 4.1 (SD)

Televisión por cable:

- VTR: 22 (SD en Santiago) - 813 (HD)

- DIRECTV: 152 (SD) - 1152 (HD)

- CLARO: 56 (SD) - 556 (HD)

- GTD/TELSUR: 28 (SD) - 813 (HD)

- MOVISTAR: 122 (SD) - 813 (HD)

- TU VES: 59 (SD)

¿Cómo ver canal 13 EN VIVO ONLINE?

Si no posees una televisión en casa donde puedas sintonizar el Canal 13 o te encuentras muy ocupado y prefieres conectarte a la programación de Canal 13 de manera online, puedes ver en vivo haciendo clic AQUÍ.

El Asesinato de Versace: tráiler

Mira aquí el trailer de El Asesinato de Gianni Versace y conoce más sobre la serie de un crimen americano.

¿Quiénes son los personajes del Asesinato de Gianni Versace?

La historia cobra vida con Edgar Ramírez quien interpreta el rol de Versace, un hombre con mucho gusto por la moda, sensible y perfeccionista con sus creaciones. Además, muy generoso con sus amistades.

Edgar Ramirez interpreta a Gianni Versace. (Foto: La Voce d'Italia)

Del mismo modo, el actor Darren Criss interpreta al asesino Andrew Cunanan, quien era un joven muy ambicioso y con delirios de grandeza. Asimismo, era altamente inteligente y encantador; le gustaba rodearse de personas con dinero y sabía relacionarse dentro de la élite americana.

Darren Criss hace el personaje de Andrew Cunnanan. (Foto: Internet)

La participación de la ganadora del Óscar, Penélope Cruz, es imprescindible para retratar a Donatella Versace. La hermana del diseñador es una mujer fuerte y aunque aparenta ser fría por momentos, no hay nada que le haya afectado más que la muerte de su hermano.

Penélope Cruz hizo un excelente rol como Donatella Versace. (Foto: El Mundo)

Otro de los personajes principales fue Ricky Martin, que dio vida a Antonio D’Amico, quien fue la pareja del modisto. En la serie, se puede ver como una persona dedicada por completo al bienestar de Versace, que sufrió la pérdida de su compañero de vida y se queda hasta el final de la resolución del crimen.

Antonio D'Amico fue la pareja de Gianni Versace, y es interpretado por Ricky Martin. (Foto: Spoiler Time)

El Asesinato de Versace: sinopsis

El Asesinato de Gianni Versace entrelaza dos historias: la primera, cómo el diseñador italiano fue asesinado en la puerta de su mansión en Miami, el 15 de julio de 1997. A partir de ahí, se devela su historia con su pareja y su estilo de vida. Además, cómo la hermana de Gianni, Donatella Versace, se hace cargo de emporio que ya se había construido bajo el apellido italiano.

La segunda historia se centra también en el joven asesino de 27 años Andrew Cunnanan, su infancia y los rasgos de su personalidad; a la vez, se muestra una línea de tiempo en la que relatan los demás asesinatos que cometió en distintas partes de Estados Unidos a importantes personalidades, conmocionando al mundo entero.