A fines de marzo, ABC estrenó el último capítulo de la temporada 3 de The Good Doctor, uno de sus shows más populares.

Con una entrega que tocó el corazón de los fans, sobre todo por lo que tuvo que vivir el protagonista, más de uno se preguntó cuándo saldrían a la luz los nuevos episodios, y si los mismos iban a llegar en el 2020. Si bien la fecha estaba destinada para este año, la propagación del coronavirus en Estados Unidos cambió los planes de la producción.

Siendo renovada para un ciclo más, los pormenores entorno al destino de Shaun Murphy siguen siendo inciertos. A este punto, fans esperan que la temporada 4 de The Good Doctor muestre más sobre su trabajo como médico y se profundice en su relación con Lea (Paige Spara).

Tengamos en cuenta que no solo esta serie ha detenido su estreno, sino también shows de la talla de Grey’s Anatomy, Riverdale, The Ninja Warriors, entre otros.

¿Cuándo será la fecha de estreno de The Good Doctor temporada 4?

La cuarta temporada de The Good Doctor por el momento no tiene fecha de estreno. Si bien se especuló que llegaría para septiembre de 2020, fecha que los productores comentaron en una entrevista, ABC no ha confirmado la información.

Días atrás, Entertainment Weekly mencionó que por la pandemia del coronavirus la ficción médica podría retrasarse incluso hasta el 2021.