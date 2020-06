El último lunes 15 de junio, Amazon Prime Video habilitó las primeras ocho temporadas de American Horror Story, serie antológica creada por Ryan Murphy, por lo que el drama y el horror ya están asegurados en el catálogo de la plataforma de streaming.

Sin lugar a dudas, los más felices con esta noticia son los fanáticos de la serie y quienes aún no la habían visto. El estreno de las temporadas de American Horror Story llegan como parte de los estrenos del mes de junio en Amazon Prime Video. Cabe resaltar que su creador, Ryan Murphy, ya se encuentra trabajando en una décima temporada de la serie.

En medio de la pandemia de coronavirus, las horas de horror en cuarentena están aseguradas gracias a la serie que estará disponible a un clic dentro del catálogo de diversas producciones ofrecidas en Amazon Prime Video. Si quieres vivir historias perversas, dramáticas y de terror, tendrás que ver American Horror Story.

¿De qué trata American Horror Story?

Cada una de las nueve temporadas de American Horror Story tiene historias de drama y terror puro. Cada una de las entregas de la serie creada por Ryan Murphy es única y diferente. La producción se centra en diferentes personajes y ubicaciones que incluyen una casa con un asesinato en el pasado, un manicomio, un aquelarre de brujas, un circo, un hotel embrujado, una granja poseída, un culto, el apocalipsis y un campamento de verano.

Todas las temporadas de American Horror Story se han caracterizado por tener finales impactantes y contar con la intervención de un reparto conocido con colaboraciones de estrellas del espectáculo como Lady Gaga.

¿Cuántas temporadas tiene y cuáles están en Amazon Prime?

American Horror Story cuenta con un total de nueva temporadas y una décima confirmada para el 2021 por los retrasos causados por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, en Amazon Primer Video solo se pueden ver las primeras ocho entregas de la serie:

- Murder House (2011)

- Asylum (2012-13)

- Coven (2013-14)

- Freak Show (2014-15)

- Hotel (2015-16)

- Roanoke (2016)

- Cult (2017)

- Apocalypse (2018)

¿Cómo tener Amazon Prime Video gratis?

Para poder ver todas las películas y series de Amazon Prime Video de manera gratuita, los usuarios tienen que acceder a la plataforma web e iniciar el periodo de prueba gratis de siete días. Al hacer eso, tendrás que ingresar con usuario y contraseña, pero si no cuentas con una cuenta deberás registrarte primero. No olvides que transcurrido este tiempo se cobrará automáticamente el costo mensual de tu tarjeta de crédito o débito.

¿Cuándo se estrena la Temporada 10 de American Horror Story?

Este martes 16 de junio, FX anunció a través de redes sociales que la décima temporada de American Horror Story llegará recién en 2021 debido a los contratiempos producto de la pandemia del nuevo coronavirus. Por ello, los fanáticos de la serie no se han sorprendido, ya que se vive en un contexto atípico en el que no se sabe cuándo podrán retomarse las filmaciones.

“Mucho de lo que iba a filmar dependía de un momento muy específico, era una serie dependiente del clima. Entonces ahora no lo sé. No sé lo que vamos a hacer. No sé qué haré después con esa serie. No sé si aceleraré otra temporada o esperaré hasta el próximo año para filmar esta", dijo el creador Ryan Murphy en una entrevista con The Wrap a comienzos de mayo.