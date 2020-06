El universo cinematográfico de Marvel no será el mismo tras los sucesos de Avengers: Endgame. La película significó el desenlace de una era para la franquicia, pero Thanos no sería la única entidad cósmica con la que los Vengadores lidiarían.

Actualmente, la fase 4 del MCU está por empezar y aún no revelan al nuevo villano principal: Doctor Doom, Magneto y Kang, el conquistador, entre otros nombres. Sin embargo, los superhéroes contarían con el apoyo de Galactus.

El personaje siempre ha sido reconocido como un rival de los Cuatro Fantásticos, en los cómics. Luego de que Marvel Studios recuperara sus derechos cinematográficos, su aparición en la pantalla grande solo sería cuestión de tiempo.

No cabe duda que el Devorador de Mundos tendrá un gran alcance narrativo, puesto que dará pie a nuevas posibilidades en el infinitivo universo. Lo que nadie esperaba es que debutaría en el MCU como un aliado o ser neutral.

Por el momento, no se sabe en qué películas del universo cinematográfico de Marvel podría aparecer. Sin embargo, se presume que podría ser introducido en Los Eternos, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Thor: love and thunder, Capitana Marvel 2, entre otros proyectos.

En cuanto a qué actor daría vida a Galactus, el medio We got this covered reveló que Liam Neeson estaría entre las estrellas solicitadas por Kevin Feige.