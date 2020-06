Premios Oscar 2021 se posponen debido al coronavirus

Por primera vez en su historia, la ceremonia que premia lo mejor del cine se retrasa. Esto debido a la emergencia sanitaria producida por la COVID -19.

La ceremonia se celebrará el 25 de abril de 2021, postergando dos meses la fecha acordada cada año, mientras que las categorías se anunciarán el 15 de marzo de 2021.

El plazo para ser candidato no concluirá en 2020, pues el cierre de cines y los atrasos de grandes estrenos han llevado a ampliarlo hasta el 28 de febrero.

Ya es oficial. Los Oscar de 2021 se van al 25 de abril, dos meses después de la fecha prevista. Las nominaciones se anunciarán el lunes 15 de marzo.



Importante: podrán competir en los premios las películas que se estrenen antes del 28 de febrero en USA. https://t.co/z4EhF7Ud2M pic.twitter.com/iPagdJ35Z5 — Premios Oscar (@PremiosOscar) June 15, 2020

A fines de mayo, representantes de la Academia se pronunciaron en la revista Variety sobre la excepción para permitir que películas que no se hayan proyectado en los cines, debido a la expansión del coronavirus, puedan ser candidatas para los Oscar en 2021.

“Hasta nuevo aviso, y solo para la 93ª edición de los Premios, las películas que tenían planificado un estreno en cines, pero que antes estén disponibles en un servicio de emisión digital −streaming−, podrán ser elegibles para las categorías de mejor película, los apartados generales y de especialidad”, detallaron.

Es la primera vez que los organizadores de los Oscar acceden a esta medida, que dejaría de aplicarse una vez que las autoridades permitan la reapertura de cines.

“La Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en un cine. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la histórica y trágica pandemia por Covid-19 necesita aplicar esta excepción temporal a nuestras reglas”, dijo David Rubin, presidente de la Academia.