La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se propuso fomentar la diversidad e inclusión en sus próximas ceremonias. Para ello, está desarrollando nuevos criterios que las películas deberán cumplir para participar en las premiaciones.

Pese a las nuevas medidas que ha tomado la organización, no serían suficientes para la actriz Asia Kate Dillon (John Wick 3). Luego de ser invitada a formar parte del jurado en los SAG Awards, ha propuesto erradicar las categorías de mejor actuación divididas en sexo masculino y femenino para cualquier competencia.

“Separar a las personas en función de su sexo asignado y/o su identidad de género no solo es irrelevante cuando se trata de juzgar una actuación, sino que también es una forma de discriminación”, declaró la artista identificada públicamente como una persona no binaria.

Tras estas polémicas palabras, resaltó que las actuales categorías no solo borran las identidades no binarias, sino que impulsa la discriminación, incluido el racismo, el patriarcado y la violencia de género.

En cuanto a la posibilidad de participar en el jurado del Screen Actors Guild Awards, se mostró dispuesta a ejercer como jurado con una sola condición: el Sindicato de Actores deberá tomar medidas inmediatas para combinar sus premios de actuación en categorías de género neutral.

“Este postergado y valiente paso de mi sindicato enviaría un amplio mensaje de que el SAG Awards no sólo me apoya a mí, sino que también apoya a todos sus miembros no binarios y no conformes con el género”, finalizó.