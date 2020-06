Las películas peruanas “No Me Digas Solterona”, escrita y dirigida por Ani Alva Helfer, y “Papá x Tres”, de Sandro Ventura, fueron seleccionadas para participar en el BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, que se realizará en Italia del 28 de julio al 2 de agosto.

Ambas películas de Big Bang Films, se encuentran entre las 30 seleccionadas de más de 1500 producciones alrededor del mundo para este importante festival italiano. No me digas solterona ya ha participado en 16 festivales y Papá X Tres en 8.

Protagonizada por Patricia Barreto, la comedia romántica No me digas solterona cuenta la historia de una joven mujer de 30 años, quien a punto de casarse, descubre que su novio le es infiel. Mientras su madre, la atormenta recordando que se ‘le pasa el tren’. La secuela del filme iba a ser estrenada en abril pasado pero debido a la pandemia no se pudo.

Papá X Tres, es una historia basada en la vida de su director Sandro Ventura, sobre un hombre que se ve en la necesidad de criar a sus tres menores hijos él solo.