Protagonizada por el actor venezolano Edgar Ramírez, Los últimos días del crimen (The last days of american crime) llegó a Netflix con una misión: ganarse a los usuarios como lo hizo en su momento Misión de rescate.

Si bien se posicionó como una de las películas más buscadas del servicio, su paso por los portales especializados como Rotten Tomatoes e Imdb no ha sido el mejor.

La cinta, dirigida por el director de Taken 3, Olivier Megaton, se ha quedado con el interés del público. Sin embargo, ante los críticos y medios especializados no ha logrado la misma popularidad.

Solo en Rotten Tomatoes, The last days of american crime ha obtenido un 0 % (y una puntuación de audiencia del 27 %). Pese a esta cifra, el último fin de semana logró posicionarse en el top 10 de películas y series más vistas de Netflix en EE. UU.

La película no logró gran aceptación de la crítica - Crédito: Rotten Tomatoes

Su paso por Imdb no es ajeno a una baja aceptación. En el portal, la cinta con Ramírez de protagonista logró 3.6/10, resultado obtenido tras una votación de 5.047 usuarios.

The Last Days of American Crime Crédito: IMDb

¿De qué trata Los últimos días del crimen?

La cinta nos presenta un futuro en el que la sociedad global está sumida en la anarquía total, y como último recurso el gobierno norteamericano decide ponerle fecha a la emisión de una señal electromagnética que llega a paralizar a sus habitantes, con el objetivo que no participen en actividades criminales.