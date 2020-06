Los desafíos de Disney y ‘Vampirina’

¿Cuál podría ser el secreto del éxito de ‘Vampirina’?

Creo que el secreto de los shows que hacemos es que encontramos algo que parece imposible y lo hacemos funcionar. Vampiros para niños pequeños es un gran reto y, naturalmente, nuestro vampiro es súper lindo. Sándwiches en lugar de beber sangre, pero todavía tiene la piel azul con dientes poderosos y vuela como un murciélago, y creo que todos, incluso cuando somos adultos, cuando nos atrae un programa de televisión, a menudo es porque hay algo que nos intriga. Rompemos algunas de las reglas, así que creo que eso lo hace divertido para todos.

‘Vampirina’ tiene un fuerte mensaje sobre el respeto a la diferencia racial, cultural e individual, ¿cuál fue la intención de Disney para crear este producto?

Tenemos un propósito importante con los niños del mundo que son nuestra audiencia. Creo que Disney siente la responsabilidad de usar ese tiempo sabiamente y lo que se muestra al aire para hacer que los niños se sientan un poco diferentes sobre el mundo y abran un poco los ojos. Vampirina tiene la piel azul y es muy diferente, y aquí los niños aprenden a preocuparse unos por otros.

¿Cómo cree que Vampirina encaja en el nuevo paradigma de los valores del feminismo?

Creo que ella encaja perfectamente: es una chica moderna que quiere tocar rock ‘n’ roll, quiere tener una amiga, quiere ir a la escuela y salir bien. Nada parece detenerla por su sonrisa y su actitud positiva.

¿Cree que la animación es el medio que ayuda a los adultos a hablar con sus hijos sobre temas complejos?

Queremos contar historias ilustradas sobre personajes con corazones abiertos y grandes emociones. Así que si nuestras historias tocan cosas de las que tal vez o a veces es difícil hablar entre padres e hijos, es fantástico que luego las puedan conversar. En el caso de ‘Rugrats’, tuvimos una gran cantidad de adultos viéndolos con sus niños y realmente también apuntamos a eso con los programas de Disney Junior: tener suficiente humor y sensibilidad.

¿Cómo se mueve Vampirina en el mundo actual?

Es un mundo bastante dulce lo que mostramos en ‘Vampirina’, y, aunque los personajes tienen problemas, siempre logran resolverlos al final de cada capítulo. Creemos que es una forma apropiada de mostrarle el mundo a nuestros hijos, quienes todavía tienen mucho tiempo para descubrir que no es todo color de rosa. Me gustaría que lleváramos el mensaje de muchos de nuestros programas y sería: sé quién eres, no trates de ser quien crees que la gente quiere que seas, sé sincero contigo mismo y si eres una buena persona, las otras personas estarán a tu lado y serán tus amigos.