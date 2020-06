Marvel y DC son dos editoriales que a lo largo de todos estos años han logrado captar la atención de los fans en sus diversas producciones como películas, series y hasta en los cómics.

Por esta razón, algunos fans no dejan de homenajear a los superhéroes de las compañías con diferentes fan arts, como lo hizo el artista independiente Pablo Ruiz, quien publicó una imagen en Instagram sobre un épico enfrentamiento entre Capitán América y Batman.

En la ilustración se puede ver que el creador eligió a las versiones cinematográficas de Chris Evans y Ben Affleck para plasmar una batalla que muchos fans esperan ver en la pantalla grande.

Sin embargo, la posibilidad es cada vez más escasa debido a que Evans terminó su papel en Avengers: Endgame. Recordemos que el superhéroe viajó a través del tiempo para retomar su relación con Peggy Carter y en la actualidad es un anciano, por lo que otorgó su escudo a Falcon.

A pesar de ello, muchos fans esperan el retorno del Capitán América en la serie Falcon and the Winter Soldier, la cual se estrenará pronto en Disney Plus.

Por otro lado, Affleck dejó su cargo como El caballero de la noche luego de su participación en Liga de la justicia en 2017, no obstante, no descartó la idea de regresar en algún momento para una cinta de DC Universe.