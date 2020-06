Star Wars: proponen a Disney la realización de un remake de la trilogía original

Star Wars es una de las franquicias más importantes del cine. Creada por George Lucas en 1977, la historia protagonizada por Luke y Leia Skywalker se expandió en un total de nueve películas, distintos spin offs, videojuegos, novelas y cómics que conforman el universo de la saga galáctica.

La conclusión a la saga Skywalker, que es el nombre que reciben los nueve episodios, obtuvo críticas divididas por parte del público. Los fanáticos no estuvieron contentos con lo que se hizo con los personajes clásicos y tampoco les agradaron los nuevos protagonistas.

Sin embargo, Lucasfilm pretende realizar nuevas películas más, que incluyen la adaptación de los videojuegos Knights of the old republic, Aunque, un remake de la trilogía original es algo que tomaría por sorpresa a los seguidores de Star Wars.

La noticia llega gracias a la web ComicBook, en un artículo donde el periodista Kofi Outlaw propone a Disney rehacer las películas con las que empezó el fenómeno cinematográfico.

A pesar de ser controversial, Outlaw indica que sería la mejor forma de preservar la visión de George Lucas. La trilogía original ha pasado por cambios que dieron origen a las ediciones especiales con nuevas escenas, como la secuencia de Han Solo y Greedo, que afectan al canon de la historia.

Estas variaciones alejaron a las primeras películas de la magia que les hizo ganarse millones de fans desde el comienzo y es precisamente lo que les atrajo.

“Hay una lección que aprender de la reacción de los fanáticos a las ediciones especiales de Star Wars, nos encantan las películas originales y se han recibido repetidos llamados de atención para que se publiquen en los servicios modernos.

Tal vez sea hora de admitir que las cintas originales de Star Wars merecen ser algo aparte y que el principio de la saga Skywalker debería ser reiniciada”, expresó el autor.