Historias que visibilizan la diversidad

Cada vez la diversidad es más aceptada en la televisión, incluso entre el considerado conservador público peruano. Eso es lo que nos muestra una reciente encuesta de Netflix, que concluyó que el 70 % de los peruanos creen que series como ‘Élite’ y ‘Sex Education’ los ayudaron “a aumentar su comprensión de la comunidad LGBTQ y mejoraron las relaciones con las personas LGBTQ dentro de sus propias vidas”.

Además, la mayoría de los encuestados LGBTQ sienten que el entretenimiento refleja con mayor precisión su comunidad en la actualidad a diferencia de años anteriores. “El 78 % de los encuestados dijeron que el entretenimiento ha ayudado a su familia a comprenderlos mejor”. Otro dato importante es que varios populares personajes fueron igualmente exitosos entre el público heterosexual y los no heterosexuales. Sus historias son precisamente las que han generado mayor “empatía”. Entre ellos están Eric Effiong de “Sex Education”; Omar Shanaa de “Élite”; Piper Chapman de “Orange is the New Black” o Robin Buckley de “Stranger Things”.

“Dada la polarización actual que se está presentando alrededor del mundo, la representación en pantalla es más importante que nunca. Netflix y los narradores de historias de todo el mundo tienen la oportunidad de aumentar la aceptación de la comunidad LGBTQ+ a través del entretenimiento”, dijo Mónica Trasandes, directora de medios en español para GLAAD, asociación que trabajó en el estudio con Netflix.

En Estados Unidos, a fines del 2019, se supo que de 879 series estrenadas, el 10 % de los personajes son no heterosexuales. Se trataría de “la mayor presentación de la historia”. Pero Mónica Trasandes –quien también es escritora– considera que sigue siendo un porcentaje mínimo a nivel mundial, teniendo en cuenta que en países como Perú, la representación es aún menor.

“A mí me encantaría ver más (producciones) que salgan de Perú. Recuerdo hace algunos años, ‘Los exitosos Gómez’, buenísima, tan cómica, tan bien actuada. Sigan adelante con historias interesantes”, dijo a La República.

“Quien no es parte de la cultura, no es parte de la historia”

La actriz trans Daniela Vega alzando el Óscar a Mejor película extranjera por “Una mujer fantástica” o “Moonlight” ganando a “La la land” en la categoría a Mejor película son algunos ejemplos de los cambios. Trasandes considera que un gran ejemplo en televisión es la premiada “Orange Is the New Black”. “Siempre hemos existido las lesbianas, los gays y los trans, pero no siempre nos hemos visto difundidos como parte de nuestra cultura. Quien no es parte de la cultura, no es parte de la historia”.

En países donde aún no hay unión civil o matrimonio igualitario, mostrar familias LGTBQ+ sigue siendo un “riesgo” o considerado transgresor. Por eso, la directora de GLAAD (consultada por los creadores de las series que abordan estas temáticas) sostiene que los creadores no deben permitir que “los prejuicios definan” una sociedad.

“No se den por vencidos por el prejuicio que todavía vemos. Nosotros hemos tenido que luchar en este país. Yo cuando empecé en GLAAD en el 2008, estábamos luchando por el matrimonio y muchas de las encuestas estaban más bajas, el 30 % o algo así aceptaban a las parejas del mismo sexo. Ahora estamos hablando de 60 % y eso incluye a la comunidad latina, entonces vimos un cambio tremendo en 12 años. Y parte de esos cambios fueron las historias de las personas LGTBQ en los medios”.

