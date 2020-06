Digimon fue parte de la infancia de muchas personas, la atrapante historia sobre unos niños que viajan a otro mundo lleno de criaturas extrañas, asombró a más de uno.

Aunque parecía que ya no habría más novedades de esta popular franquicia, Disney indicaría todo lo contrario. Según fuentes cercanas al medio We Got This Covered, La casa del ratón estaría trabajando en una película live action basada en el anime.

El informe indica que el proyecto se encontraría en la primera etapa de producción y que 20th Century Fox tiene los derechos cinematográficos de Digimon, los cuales pertenecen también a The Walt Disney Company.

Se desconoce hasta el momento cuál será la historia de abarcará la cinta y qué actores podrían interpretar a los protagonistas Tai, Matt, Sora, Mimi, Joe, T.K, e Izzy.

Por otro lado, Digimon Adventure ya estrenó el reboot de la primera temporada, trayendo nuevamente a los clásicos personajes y con una novedosa trama que se adapta al mundo actual y a su tecnología.

Digimon Adventure (Reboot) - Tráiler

La nueva entrega seguirá los pasos de Taichi Yagami cuando está en su quinto año en la escuela primaria y en su compañero Agumon. La historia comienza en Tokio cuando ocurre un mal funcionamiento de la red a gran escala.

Taichi se está preparando para su campamento de verano de fin de semana cuando ocurre el incidente. Sin lugar a dudas, una trama que promete encantar nuevamente a los fans de este anime.