Las plataformas de streaming Netflix, HBO y Amazon Prime no dejan de lanzar contenidos exclusivos dentro de su catálogo. Los grandes estrenos que fueron anunciados para la primera semana de junio han colmado las expectativas de mucha gente.

Luego de la llegada de nuevas historias como 13 Reasons why de Netflix, Apolo 13 de Amazon Prime, entre otras, ahora es el turno de otras series y películas que estarán disponibles para este fin de semana desde este viernes 12 de junio.

Historia de un crimen: La búsqueda

Basada en hechos reales, ‘Historia de un crimen: La búsqueda’ se inspira en los sucesos de una niña desaparecida que vivía en un suburbio aledaño a Ciudad de México.

La trama de la narrativa se basa en el caso Paulette, donde los padres de la niña pedían ayuda a las autoridades para que den con el paradero de su hija desaparecida.

Título: Historia de un crimen: La búsqueda

Fecha de estreno: 12 de junio

Plataforma: Netflix

5 sangres

Una nueva película llega al repertorio de Netflix: 5 sangres. La historia nos presentará a cuatro soldados veteranos afroamericanos que regresan al país de Vietnam. Su viaje lo realizan años después tras la finalización de la guerra, y van en busca de los restos de su líder y de un tesoro oculto.

Título: 5 sangres

Fecha de estreno: 12 de junio

Plataforma: Netflix

Alexa & Katie: Parte 4

La serie Alexa & Katie llega este fin de semana con la cuarta parte de su historia. Alexa, una adolescente que padece de cáncer, vuelve con nuevas aventuras junto con su compañera de aulas, Katie.

Para esta cuarta temporada, las dos protagonistas vivirán nuevas aventuras durante su último año escolar.

Título: Alexa & Katie: Parte 4

Fecha de estreno: 12 de junio

Plataforma: Netflix

El Jugador

Este 12 de junio, la plataforma HBO estrena la película ‘El Jugador’ protagonizada por el actor Mark Wahlberg. La cinta contará la historia de un profesor de literatura que sufre de ludopatía. Sus problemas lo llevarán a juntarse con personas de mala reputación.

Título: El Jugador

Fecha de estreno: 12 de junio

Plataforma: HBO

Looney Tunes: De nuevo en acción

Para la sección familiar, la plataforma de HBO tendrá disponible desde este fin de semana la película ‘Looney Tunes: De nuevo en acción’.

Bugs Bunny y sus amigos emprenderán una nueva aventura donde tendrán que enfrentarse a varios villanos para salvar al mundo de un gran peligro.

Título: Looney Tunes: De nuevo en acción

Fecha de estreno: 12 de junio

Plataforma: HBO

The Vast of Night

La película de The Vast of Night será una de las nuevas entregas que llegará este fin de semana a la plataforma de Amazon Prime. La cinta se basará en una historia ambientada en los años 50 del siglo XX, que tratará sobre ovnis y extraterrestres.

Título: The Vast of Night

Fecha de estreno: 12 de junio

Plataforma: Amazon Prime

F is For Family (Temporada 4)

Vuelve la hilarante comedia F is for Family en su cuarta temporada. Frank debe batallar con una visita no deseada de su padre, Sue descubre las maravillas del método Lamaze, y Bill se hace un nombre en la pista de hockey. Se espera que Pogo tenga un papel más importante en la temporada 4 después de su ataque cardíaco casi mortal al final de la temporada 3.

Título: F is for Family

Fecha de estreno: 12 de junio

Plataforma: Netlfix

American Horror Story

La saga de horror y terror llega a Amazon Prime en sus ocho temporadas. La historia creada y producida por Ryan Murphy traerá las historias de Murder House, Asylum, Coven, Freak Show, Hotel, Roanoke, Cult y Apocalypse.

Título: American Horror Story

Fecha de estreno: 12 de junio

Plataforma: Amazon