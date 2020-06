Spider-Man: ¿quién es Miles Morales? Conoce todo sobre el héroe

Ahora que Miles Morales es uno de los personajes más buscados en Internet, debido al videojuego que protagonizará en PlayStation 5, aún existen personas que no saben nada del héroe creado por Marvel Comics.

¿Quién es Miles Morales?

Miles es un adolescente afroamericano de ascendencia latina, por lo que su recepción entre el público fue dividida. Algunas personas acusaron a sus escritores de crear al personaje solo por motivos políticos.

¿Cuándo debutó Miles Morales en Marvel Comics?

La primera aparición de Morales en un cómic de Marvel fue en Ultimate Fallout #4, en agosto de 2011. Tras la muerte de Peter Parker a manos del Duende Verde, Miles asume el rol de Spider-Man, sirviendo como sustituto del héroe.

El primer cómic en donde aparece Miles Morales. Créditos: Marvel Comics

Los poderes de Miles Morales

A pesar que también fue mordido por una araña radioactiva que le dio poderes parecidos a los que tiene Peter Parker, Morales obtuvo otras habilidades como lanzar descargas eléctricas desde sus manos, una picadura venenosa que puede paralizar a sus enemigos y hacerse invisible. Otra diferencia con el Spider-Man original es su traje negro con rojo.

La fama llega al nuevo Spider-Man

Durante años, Miles permaneció como un personaje casi desconocido por miles de personas ajenas a los cómics. No fue hasta diciembre de 2018 cuando la película Spider-Man: into the spider-verse le dio fama al héroe.

La cinta contó los orígenes de Miles de una manera similar a la vista en los cómics, con algunas libertades creativas que lograron captar la atención de millones de espectadores. De hecho, ya se está trabajando en una secuela que podría estrenarse en 2021.