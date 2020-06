Gaby Meza, pionera de youtubers y una voz autorizada en cuanto al séptimo arte

Hace 9 años, una estudiante de Cine y Televisión decidió iniciarse en el mundo de YouTube. Cuando muchos veían a esta plataforma como una distracción, para Gaby Meza se volvió una fuente de uso primario. Empezó como un hobby que poco a poco fue tomando más relevancia, volviéndose un trabajo formal. Así fue como empezó ‘Fuera de Foco’.

Gaby Meza no solo se volvió conocida en México, sino también en muchos rincones del planeta debido a su performance, dinámica y su manera diferente de hablar de películas y series. Ha entrevistado a diversos actores, cubierto avants premiers y asistido a diversos estudios. Con el pasar de los años, se convirtió en una voz referente en cuanto al séptimo arte.

Hoy en día, su canal de YouTube ‘Fuera de Foco’ cuenta con más de 840.000 seguidores, a quienes divierte y encanta con sus dinámicas y entretenidas Reviews de películas y series. Se volvió conductora en el programa mexicano ’24xSegundo’ y locutora en ‘Qué película ver’, además de trabajar con 25 personas en el sitio web fueradefoco.com.mx. Sin duda alguna, se convirtió en una voz autorizada en cuanto a la prensa cinematográfica de habla hispana.

Sin embargo, con esta coyuntura del coronavirus, ha tenido que reinventarse y dejar de hablar sobre películas de estreno. Escoge los títulos que han marcado un hito en la historia del cine, investiga más a profundidad y le dedica más horas para obtener buenos resultados. Hoy, Gaby Meza nos cuenta cómo vive su día a día.

Gaby Meza cuenta con más de 259 mil seguidores en Instagram. Foto: Instagram/@gabymeza8

¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿Cuánto y cómo ha afectado a tu trabajo en ‘Fuera de Foco’?

Si bien es un caos en todo el mundo, estoy tranquila. Cuidándome a mí y a los que puedo, trabajando para mantenernos activos y no perder el ritmo. En cuanto al trabajo, siempre ha sido a distancia con mis colaboradores. Por ejemplo, yo misma grabo mis videos, escribo mis guiones en mi departamento donde está el escenario y se lo mando a un editor, quien se ocupa de la postproducción.

En el caso del sitio de ‘Fuera de Foco’, somos de 20 a 25 personas escribiendo, todos escriben desde varias partes, incluso desde Perú. Lo que me cambió la rutina fue el programa de televisión, el cual se grababa en un foro con 20 personas y 10 invitados al día, ahora son cápsulas de 5 y en lugar de grabar 8 horas, pasamos a hacerlo en una hora.

¿Cómo te sientes ahora que no puedes ir al cine, no ver estrenos ni entrevistar actores?

Al inicio no me estaba costando tanto trabajo, me siento bien pero sí hay una falta de motivación en términos generales, hablando de los estrenos y la cartelera. Mi rutina normal era ir al cine cada semana, ver películas, mi trabajo era muy orgánico en cuanto al proceso creativo. Sin embargo, ahora es diferente.

Ante esta ausencia, como creadora de contenidos, uno tiene que reinventarse y viendo de dónde sacar un contenido que le pueda gustar a la gente. Por ejemplo, si vas a hablar de una película clásica como ‘Greemlins’, ya existe una carga natural y emocional depositada en esa cinta por años, por lo que tu opinión no puede ser tan básica.

Tienes que estudiar e investigar bastante...

Sí, tienes que ver varios temas para que tu video no sea muy ligero. Pero ahí entra el conflicto como creador pues, a veces toma bastante esfuerzo buscar este contenido para que al final, el resultado no sea el mismo con un video de un estreno. Puedo hablar de ‘Chucky’, lo que tarda unas 6 horas para crear y tiene 200 mil vistas, luego ‘Greemlins’, donde me tardé bastante investigando y recopilando material, tiene la mitad de vistas. Ha sido muy difícil.

Difícil encontrar un tema que le guste a todos tus seguidores, por ejemplo, ahora último recibiste varias críticas tras decir que ‘Dark’ era mejor que ‘Interestelar’...

Las críticas las considero como un halago porque cuando una persona se ofende por un tema cultural, es porque esa persona está valorando demasiado tu opinión. Si otra pusiera ‘bah, no pasa nada’, normal pero cuando te atacan es porque piensan ‘es Gaby Meza, a quien le deposito cierto grado de confianza y está yendo en contra de mis propios gustos’, lo tomo como un halago que les haga enojar.

Dark es cien veces mejor que Interstellar. — Gaby Meza - EnCasa (@GabyMeza8) June 8, 2020

¿Cómo manejas las críticas? Debes recibir miles tanto en Twitter como en YouTube, ¿estas te llegan a afectar en lo personal?

Sí, claro, he recibido muchas críticas. He descubierto que los comentarios que más afectan son los que atacan tus puntos de inseguridad o hablan sobre mi físico. Sin embargo, si existe algo que me hace enojar bastante es cuando dicen que mi opinión está vendida, que no entendí algo o cuando me dicen que no sé nada.

Me afecta un montón cuando leo cosas como ‘tú no sabes nada, ¿quién eres?’, hace que me empaten con mi propio sentimiento crítico. Si uno se critica así mismo y llega esta gente a sumar esta opinión negativa, da mucho coraje. Hay bastante gente tóxica, llena de comentarios machistas y homofóbicos, me cuestra trabajo no poder contestarlos.

¿Has llegado a pelearte con un seguidor?

Muchas veces jajaja. Soy de contestar bastante y han habido situaciones que las cosas no terminan bien y opto por bloquearlos. Por ejemplo, el youtuber peruano ‘Cinexceso’ puso que ‘Amazon Prime es mejor que Netflix’ y yo le puse una imagen de ¿Por qué no los dos?.

Hice ese comentario y mucha gente lo tomó como un ataque, yo me molesté y le contesté a uno: ‘ni que costara 100 dólares’, una cifra absurda como para hacer una broma. ¡Uy no! Error garrafal porque mucha gente me siguió atacando, incluso un chico me tildó de clasista, que a nadie le alcanzaba el dinero y yo solo tenía la intención de divertirme. Al final terminó todo bien la conversación.

Ahora eres un boom en toda Latinoamérica, ¿cómo así te iniciaste en YouTube?

El que todo el mundo me conozca y que siga vigente tiene que ver porque fui pionera, la primera en hablar de cine de esa forma en Latinoamérica. Empecé a usar la plataforma hace 13 años y quise emular a Jeremy Jahns, un youtuber estadounidense. Empecé de una manera muy amateur no era nada buena, lo cual fue bueno porque pude hacer mi propio camino, comencé a mejorar, pulir en lo que fallaba y mejorarme a mí misma.

Hablemos un poco de tus gustos, ¿tu top 3 de películas?

Tengo mi trinidad perfecta, en cuanto a filosofía, realidad, busqueda emocional y que sea espiritual. Son ‘Matrix', ‘Memento’ y el ‘Árbol de la vida’.

¿Tu película culposa? Esa que, a pesar de recibir malas críticas, la sigues viendo...

Siempre voy a ser fan de ‘High School Musical’, es mi orgulloso placer culposo. Y también la de película de Selena con Jennifer López.

¿Una película animada?

‘La bella durmiente’ por el personaje de Maléfica (detesto el live action jajaja) y ‘La Sirenita’. Te va gustando por varias razones, la historia de una sirena, la música, el romance y ahora que lo ves con otros ojos, el desprendimiento y poder salir de tu zona de confort.

Por ejemplo, nunca me gustó ‘Hércules’ y esto tiene que ver con que yo nací en una familia muy cristiana y la cinta mostraba la era de los dioses griegos, algo satánico. Además, le tenía una repulsión a ‘Mulán’, algo contradictorio por mi forma de pensar actual, super feminista, pero no. De niña creo que era machista, sin embargo, tus modelos cambian.

Así que ya sabes, si estás indeciso o indecisa por ver una película, no dudes en consultar el canal ‘Fuera de Foco’ de Gaby Meza, quien tiene las mejores Reviews de los títulos y, seguramente, te podrá ayudar con tu decisión final.