El lanzamiento de HBO Max ha sorprendido a todos por el variado contenido y la calidad de sus shows. Game of Thrones era una de sus mayores apuestas para captar un mayor número de suscriptores, pero no sería la mejor carta bajo su manga.

De acuerdo a Parrot Analytics, Looney Tunes se ha posicionado como el programa más visto por los usuarios, durante los primeros cuatro días desde el estreno del servicio de streaming.

Según dio a conocer la empresa, el show animado de Warner Bros tiene alrededor de 19 veces más demanda que una serie promedio. De este modo, ha quedado claro que las famosas caricaturas siguen siendo tan populares como antaño.

El segundo lugar lo ocupa The not-too-late show with Elmo, el querido títere de Plaza Sésamo. Su fama no es de extrañar, puesto que hace días lanzó un poderoso mensaje antirracista, en medio de las protestas por la muerte de George Floyd.

Game of Thrones confirma fecha de estreno de su precuela. Créditos: Composición

HBO ha quedado sorprendido con la desmesurada recepción de ambos programas. Estos superan con diferencia sus shows originales como Game of Thrones, cuyo declive podría ser una consecuencia de su insatisfactorio final.

¿De qué trata Game of Thrones?

La historia se desarrolla en un mundo ficticio de carácter medieval donde hay Siete Reinos. Hay tres líneas argumentales principales: la guerra por el control de Poniente, la creciente amenaza de “los otros” y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada de un antiguo rey.