The Mandalorian 2: la verdadera identidad de Baby Yoda será revelada en segunda temporada

Baby Yoda se convirtió en el personaje más adorable de Star Wars luego de aparecer en The Mandalorian. Desde entonces, los creadores del show han insistido en llamarlo The Child, pero eso no sería del todo cierto.

Uno de los mayores secretos de la ficción se trata nada menos que de su verdadero nombre. Al respecto, el productor Sam Hargrave se limitó a revelar que el curso de la historia depende de su identidad.

“Sí, sé el nombre de Baby Yoda, y guardar ese secreto es muy duro”, declaró en una entrevista para Collider. Tras estas declaraciones, los fans no han dejado de lanzar una teoría sobre otra en las redes sociales.

Cabe resaltar que el personaje siempre ha estado relacionado al maestro jedi Yoda, porque ambos forman parte de la misma especie y controlan la Fuerza. Desde parientes a reencarnaciones, las posibilidades son infinitas.

Baby Yoda en la serie The Mandalorian. Créditos: Lucasfilm / Star Wars.

En todo caso, su nombre será determinante para conocer por qué el Imperio está interesado en cazarlo. Lo último que se supo es que el Mandaloriano viajó con la criatura para conocer el origen de sus poderes.

Ahora los fanáticos tienen una razón más para esperar el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian. Su lanzamiento está agendado para mediados de octubre, a través de Disney Plus. ¿Te lo perderás?