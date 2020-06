Lo que el viento se llevó, una de las películas más importantes de la industria cinematográfica, fue retirada del catálogo de HBO Max en Estados Unidos, al ser considerada como racista.

La cinta, estrenada en 1939, fue criticada durante años por incitar la segregación racial. Para miles de personas Gone with the Wind ofrece una visión idealizada de la esclavitud.

Esta acción por parte de la compañía coincide con otras empresas como Disney, que no incluyó en su plataforma de streaming Canción del sur y la cadena televisiva Paramount, que canceló el famoso reality Cops, tras 30 años de emisión ininterrumpida.

Lo que el viento se llevó se va de HBO Max un día después que el diario Los Angeles Times publicara una columna de opinión escrita por John Ridley, guionista de la película Doce años de esclavitud.

Ridley pidió que la cinta sea retirada de la parrilla, porque la historia del filme “glorifica” la esclavitud durante la Guerra de Secesión de EE UU y también “ignora sus horrores y perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de color”.

Un portavoz de HBO Max indicó a la revista The Hollywood Reporter que la cinta sería reestrenada en la plataforma, pero que incluirá una denuncia sobre el racismo sin alterar la producción, ya que esto permitiría notar los prejuicios en la época dorada del cine.

“La película es un producto de su tiempo y refleja algunos de los prejuicios étnicos y raciales que han sido comunes, desgraciadamente, en la sociedad estadounidense. Estos retratos racistas eran equivocados entonces y lo siguen siendo hoy, y sentimos que mantener esta obra sin explicarlos y denunciarlos sería irresponsable.

Sin duda, son contrarios a los valores de Warner Media; por tanto, cuando volvamos a incluir el filme en HBO Max, regresará junto con un debate sobre su contexto histórico y una denuncia de esos elementos, pero será presentado tal y como fue creado originalmente, porque actuar de otra forma equivaldría a sostener que esos prejuicios nunca existieron", explicó el representante del servicio de streaming.