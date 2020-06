Spider-Man: into the Spider-Verse 2 lanza primer teaser tráiler e inicia producción [VIDEO]

Spider-Man: into the Spider-Verse ha sido nombrada como una de las mejores películas en la historia de Marvel, desde su estreno en 2018. Su llegada a las salas de cines no solo consiguió inmensos números de taquilla, sino también un Oscar como la mejor cinta de animación del año.

Para alegría de sus seguidores, el jefe de animación, Nick Kondo, anunció que la secuela ya inició su producción, a través de su cuenta oficial de Twitter. “¡Primer día de trabajo!”, fueron sus palabras en la publicación.

La noticia desató la euforia de los fanáticos de Spider-Man, quienes no dejaron de celebrar la realización de la película. Asimismo, especularon de qué tratará la historia y quiénes serán los nuevos personajes.

Sobre las adiciones, en las últimas semanas ha trascendido la aparición del Spider-Man japonés junto a su robot gigante llamado Leopardon. Sin duda, una personalidad extravagante que llenará de risas las salas de cine.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 tiene programada su fecha de estreno para octubre de 2022, luego de una serie de retrasos por la pandemia de coronavirus. En este apremiante panorama, los fans esperan que los creadores no tengan inconvenientes con la animación remota de la obra.

¿De qué trata Into the Spider-Verse?

En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven de secundaria llamado Miles Morales se convierte en su sucesor. Mientras tanto, un accidente con un super colisionador trae a 4 versiones alternas del superhéroe poniendo el riesgo la misma realidad.