Hollywood: ¿Sin escenas sexuales? CGI reemplazará a actores, durante pandemia de coronavirus

La pandemia del coronavirus ha cambiado el mundo en que vivimos. Uno de los sectores más afectados se trata de la industria del cine, pero Hollywood no piensa quedarse de brazos cruzados.

Según dio a conocer el Departamento de Salud de California, las actividades cinematográficas se restaurarán a partir del 12 de junio. Para esto, las producciones tendrán que cumplir con las normas de salubridad impuestas por el estado.

Hollywood bajo el coronavirus. Créditos: NBC News / Mark J. Terrill

Ante la noticia, las personas han cuestionado el riesgo al que serán expuestos los artistas en las escenas que demanden tacto. Un punto muy discutido, pese a que las producciones aseguran que cumplirán con las medidas de prevención establecidas.

“Las escenas en las que un actor deba participar de manera cercana a otro, incluyendo escenas de sexo y otros momentos íntimos, deben ser reescritas, eliminadas o realizadas mediante CGI”, sostuvo el gobernador de California, Gavin Newson, ante la preocupación de la comunidad.

Nuevos tiempos. Créditos: Gaspar Noé / Nord-Ouest Productions

Asimismo, todos los proyectos requerirán el uso obligatorio de mascarillas, viseras, evaluaciones diarias y trabajar sin audiencia. Estas y muchas más especificaciones forman parte del documento establecido por el gobernador y avalado por Editores de Cine de Estados Unidos.

No obstante, muchos directores y artistas prefieren esperar más tiempo hasta que la crítica situación sea controlada. Uno de estos se trata del cineasta Spike Lee, quien dejo en claro que no volvería a una sala de cine hasta que no exista una vacuna contra el virus.