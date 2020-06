Star Wars es una de las franquicias más exitosas en la historia del cine. Con un total de 9 películas, 2 spin-off y series, ha quedado constatado que no hay limites para la expansión de su vasto universo.

Luego de la última trilogía cinematográfica, los fans esperan que las nuevas entregas recuperen la esencia de la ficción. Para su fortuna, el nuevo director a cargo es Taika Waititi, quien promete superar todas las expectativas.

De un rumor a una realidad

Según el último reporte de We got this covered, el cineasta está desesperado por incluir a Baby Yoda en la próxima película. No solo se aprovecharía la fama de la criatura, sino que también se le otorgaría un importante rol en la historia.

Como se recuerda, Taika Waititi dirigió el último episodio de la serie The Mandalorian: Redemption, el cual consiguió la mayor calificación de la primera temporada. La experiencia no solo fue del agrado del artista, sino que también quedó encantado con el personaje.

En cuanto al argumento de la película, los fanáticos han dado por sentado que los eventos se desarrollarán luego de la trilogía original, al igual que el show. Por este motivo, también esperan que Mando y sus compañeros de armas puedan aparecer en pantalla.

Si bien la nueva producción de Waititi se encuentra en sus etapas iniciales, los fans verán nuevamente a Baby Yoda en la segunda temporada de The Mandalorian en octubre.