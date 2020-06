Isabel: el cortometraje peruano creado con un IPhone en tiempos de cuarentena

La pandemia de coronavirus detuvo la producción de muchas películas y series alrededor del mundo, pero no pudo contra el ingenio peruano. Prueba de ello es el cortometraje Isabel, reconocido por la historia que cuenta y el gran esfuerzo que supone su realización.

El creador del corto, Sandro Calderón Castillo, reveló que no pensaba mostrar su trabajo al público, pero finalmente lo vio necesario por el mensaje de liberación que conlleva la obra.

“Creía que estaba preso. Pero alguien era más prisionero que yo” es la frase que acompaña el tráiler. Los espectadores han quedado inquietos y no pueden esperar para su estreno mañana a través de las redes sociales del artista.

Cabe resaltar que la fecha coincide con el día del cumpleaños de Sandro Calderón. El actor mencionó que se toma su trabajo como un regalo para todas aquellas personas que estén pasado por la cuarentena.

Isabel: cortometraje peruano. Créditos: Sandro Calderón Castillo.

Para la realización de Isabel, no solo cumplió el rol de protagonista, sino también de director, editor, escritor y productor. No obstante, la falta de equipos supuso el verdadero obstáculo que no tardó en solventar.

Asimismo, reveló que falta de dinero fue el principal causante que hizo posible la creación de la historia, porque lo obligó a sacarle el mayor provecho a su imaginación. El cortometraje ya está listo para concursar en DAFO y en otras muestras internacionales, como representante peruano. ¿Te la piensas perder?