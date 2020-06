La producción peruana ‘Leo en el espacio’ se estrena esta semana por web. Se trata de una comedia que inicia cuando su protagonista se despierta en una nave espacial. “No recuerda nada, ni de su pasado ni de los motivos por los que se encuentra solo en una nave con destino desconocido. Lo único que puede hacer es seguir adelante y probar su valor, hasta llegar a su destino”, se lee en la sinopsis.

La serie web que tendrá una temporada de 10 episodios de 5 minutos fue producida y realizada íntegramente durante el periodo de cuarentena por la Covid19. Para grabarla, se utilizó únicamente la cámara de un teléfono celular y una locación. “Todos los episodios fueron escritos y dirigidos por Renato Medina-Vassallo. La post producción se encuentra a cargo de Jorge Cárdenas, quien realizó la edición de video”, sostienen.

El actor explicó que escribir la serie significó uno de los aprendizajes durante este periodo de emergencia. “La necesidad de escapar y de, a la vez, brindar un escape al público me proyectó hasta el siglo XXII. Pero no quería contar una historia triste o estresante, sino que pudiera sacar una sonrisa y hacer reflexionar un poquito también. Decidí que los recursos limitados jugarían a mi favor y planteé la idea de una cámara fija, que el protagonista no puede mover, que es todo lo que podemos ver de su aventura. Creo que hemos logrado en tiempo récord, una serie que puede ser disfrutada en todo el mundo”. La producción estará disponible de forma gratuita en Youtube desde este viernes.