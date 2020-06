Studio Ghibli ha logrado posicionarse en el mundo de la pantalla grande con sus exitosas películas como El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, Mi vecino Totoro, entre otras.

Ante tal popularidad, Disney le ofreció a la productora japonesa transmitir sus cintas en las salas de cine norteamericanas sin hacerles ningún tipo de edición.

Sin embargo, La casa del ratón decidió editar el contenido antes de estrenarlas, haciéndoles algunos cortes para disminuir el tiempo de duración de las obras.

Uno de los casos fue Nausicaa del valle del viento, distribuida por la productora de Estados Unidos New World Pictures, que cortó y editó la película sin avisar al maestro Hayao Miyazaki, decisión que lo enfureció.

Nausicaa del valle del viento - Tráiler

Steve Alpert, el líder de la división internacional del estudio japonés, mencionó en sus memorias Sharing a house with the never-ending man: 15 years at Studio Ghibli, la intensa y compleja relación que existió entre la productora de Miyazaki y Disney.

En sus escritos, Alpert contó que el director de Miramax de ese entonces, Harvey Weinstein, intentó con amenazas reducir el tiempo de la película La princesa Mononoke de 135 minutos a 90, pero el productor de la cinta se opuso y envió una katana con el mensaje: “sin cortes”.

A pesar de ello, Kiki entregas a domicilio no corrió con la misma suerte y fue editada con algunos efectos de sonido, música e incluso diálogos. El cambio molestó a Alpert y reprendió al ejecutivo de Disney, responsable de la versión en inglés del largometraje.

Kiki entregas a domicilio - Tráiler

Debido a los desacuerdos y faltas por parte de La casa del ratón, Studio Ghibli ya no colaboró más con la productora, trayendo como consecuencia la no incorporación de las obras de Miyazaki en el servicio de streaming Disney Plus.