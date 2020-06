Dwayne Johnson sería villano de nueva película de DC y no se trata de Shazam!

El DCEU vuelve con más fuerzas, gracias a la Justice League de Zack Snyder. Tas el anuncio de su lanzamiento en HBO Max, las posibilidad de que los personajes de la franquicia participen en crossovers vuelve a ser una realidad.

De este modo, Black Adam no solo protagonizaría su película en solitario, sino que también será el principal antagonista en otras entregas. Para sorpresa de los fans, no solo aparecerá en la secuela de Shazam! sino también en Man of Steel 2.

Hasta hace poco, Warner Bros no contemplaba una segunda parte de Superman, pero esto habría cambiado luego de nuevas negociaciones con Henry Cavill. El nuevo enemigo deberá poner en jaque mate al superhéroe.

Por este motivo, Black Adam se ha posicionado como el antagonista perfecto, puesto que la magia es una de las pocas debilidades del kriptoniano. Así, el enfrentamiento no solo dependerá de la fuerza bruta, sino el ingenio de los contendientes para salir airosos.

Dwayne Johnson será el protagonista de Black Adam, película que tiene previsto su estreno en 2021.

Anteriormente, Dwayne Johnson expresó que aceptó el papel porque fue bendecido por los dioses con poderes, los cuales igualan a los de Superman. "Eso automáticamente me pareció intrigante”, agregó.

En cuanto a Shazam, interpretado por Zachary Levi, los fans esperan que el personaje madure como superhéroe y domine más sus habilidades para frenar al villano. Como se vio en la primera entrega, aún tiene mucho camino por recorrer.