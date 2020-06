La trilogía de ‘El señor de los anillos’ es considerada como una de las sagas más importantes de la historia del cine y Netflix lo sabe.

El servicio de streaming cuenta con las tres películas dirigidas por Peter Jakcson, que fueron ganadoras de múltiples Oscar.

A pesar de que, para algunas personas, el héroe principal de la trilogía es Aragorn y para otros es Gandalf, Netflix escogió a un personaje diferente como su favorito.

La plataforma cree que el verdadero héroe de las tres películas es Samsagaz Gamyi, conocido simplemente como Sam, e interpretado por el actor Sean Astin.

La razón de su decisión se debe a una escena de la segunda película de la franquicia: ‘El señor de los anillos: las dos torres‘.

En la secuencia se puede ver cómo Sam brinda un discurso desgarrador que va dirigido a Frodo, quien no puede más con la carga que le supone ser el poseedor del anillo.

“Lo sé. Ha sido un error. No deberíamos siquiera haber llegado hasta aquí... pero aquí estamos. Es como en las grandes historias señor Frodo, esas que importaban de verdad, estaban llenas de oscuridad y peligro. Y a veces uno no quería saber el final porque, ¿cómo podría ser feliz? ¿Cómo podía el mundo volver a lo que era cuando habían pasado tantas cosas malas? Pero al final, solo es algo pasajero, esta sombra, incluso la oscuridad debe pasar. Llegará un nuevo día y cuando el sol brille, brillará más. Esas son las historias que se quedaban con uno, que significaban algo, incluso si eras muy pequeño para entender por qué. Pero creo, señor Frodo, ahora lo entiendo, ahora lo sé. La gente en esas historias tenían muchas chances de regresar, pero no lo hicieron. Siguieron, porque se aferraban a algo", proclama el pequeño hobbit.

“¿A qué nos aferramos, Sam?", responde Frodo. “A que el bien existe en este mundo, señor Frodo, y vale la pena pelear por él", sentencia su compañero de travesía.

Este discurso está acompañado de escenas que muestran la victoria de los humanos contra los orcos y la de los ‘ents’ contra el ejército de Saruman, lo que la convierte en uno de los momentos más importantes de la película.

La trilogía completa de ‘El señor de los anillos’ puede verse en Netflix, aunque no es la versión extendida que cuenta con más de 20 minutos de metraje adicional.