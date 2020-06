Man of Steel 2: confirman a J. J. Abrams como director de la película con Henry Cavill

El universo extendido de DC parece recomponerse gracias a la Justice League de Zack Snyder. Asimismo, el regreso de Henry Cavill como Supeman a la franquicia parece ser una pronta realidad.

En cuanto a la realización de Man of Steel 2, el insider John Campea afirma que las negociaciones del actor con Warner Bros fueron un éxito. Por si no fuera suficiente alegría para los fans, también reveló que el estudio ya cuenta con un director a cargo: J. J. Abrams.

Según Inside the Magic, el proyecto aún no se anunció oficialmente para darle al cineasta mayor libertad y control creativo. La historia no se trataría de una secuela directa a la primera entrega, sino una continuación a lo visto en Justice League.

Cabe recordar que Superman tendría un rol secundario en los futuros filmes del DCEU, porque su gran poder frenaría el desarrollo de los conflictos. Ahora, el reto será encontrar un rival a su altura o proponer situaciones que no dependan únicamente de su fuerza.

Una gran decepción para los fans

J. J. Abrams ya había sido relacionado en varias producciones de la franquicia. Una de estas se trata de la nueva versión de Linterna Verde, cuyo guión realizo por Geoff Johns ya está en desarrollo.

Mientras tanto, Warner Bros mantiene proyectos en paralelo como el lanzamiento de la Justice League de Snyder, Suicide Squad 2, Wonder Woman 1984, The Batman, Black Adam, entre otros.