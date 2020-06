Netflix: ¿por qué el catálogo de series y películas es diferente en cada país?

Una gran duda que tienen los usuarios de Netflix es sobre el contenido del servicio de streaming: ¿por qué el catálogo de Netflix es diferente en cada país? Esta situación hace que algunos suscriptores hagan uso del VPN para ver las producciones de la plataforma en otros países.

Netflix señala que hay muchas razones por las que una serie o película pueden estar disponibles en un país o región y no en otro. Entre las más comunes se encuentran la popularidad del contenido en la región, la posesión de los derechos de transmisión en la zona, traducción y más.

Preferencias regionales

El contenido disponible varía según el lugar y puede cambiar de vez en cuando. Algunas series, películas o documentales son populares entre los suscriptores de Reino Unido, pero no en Estados Unidos, a pesar de que ambos son países de lengua inglesa.

Netflix Estados Unidos

Derechos no disponibles en cada región

La compañía se defiende al indicar que existen producciones que no pueden estar disponibles en un lugar, ya que no es posible adquirir un título si no está a la venta. En resumen, no hay manera de comprar los derechos de distribución de quien no quiere venderlos.

Netflix

Distintos dueños de los derechos

Más de un estudio televisivo o cinematográfico y distribuidores de contenido pueden tener los derechos regionales. Es posible que Netflix firme un contrato con un distribuidor para ofrecer una producción estadounidense en Latinoamérica, antes de firmar un contrato con el estudio que hizo la misma producción y ofrecerla en los Estados Unidos